ضبط عامل يصور السيدات داخل غرفة تغيير الملابس في مصر الجديدة

تمكن رجال الأمن من ضبط عامل بإحدى الشركات لقيامه بتصوير السيدات داخل غرفة تغيير الملابس عن طريق هاتفه المحمول.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (مدير فرع إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس إكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة فى وضع التصوير "فيديو".

بالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص (عامل نظافة بالفرع محل البلاغ "له معلومات جنائية") عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بقصد تصوير السيدات بالغرفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.