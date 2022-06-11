عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ناقد سوداني يصدر كتابا عن جينات المصريين

صدى البلد

صدر حديثا للكاتب والناقد عمرو منير دهب، كتاب "جينات مصرية.. في خصوصية المصريين"، عن منشورات ضفاف في بيروت ومنشورات الاختلاف في الجزائر. 


وعبر أكثر من مائتي صفحة وقرابة الأربعين عنوانا، يتناول عمرو منير دهب الشخصية المصرية بالقراءة والتحليل، ويركز بصورة أساسية على ما ظل يمنح مصر والمصريين خصوصية فريدة عبر الزمان. 


ومن بين عناوين الكتاب: "خدونا بالصوت وبالشغل"، "خصوصية حضارية وليست عرقية"، "مارد المصريين"، "مصر وجيرانها عبر الزمان"، "خصوصية الاستمرار"، "المطبخ المصري عبر العصور"، "الذين قرؤوا الشخصية المصرية"، "القافية المصرية"، "اختراع التقاليد المصرية"، "المفاهيم المسبقة عن الشخصية المصرية"، "ما الذي تركه الفراعنة لأحفادهم؟"، و"الأهلي والزمالك". 


جدير بالذكر أن عمرو منير دهب، كاتب سوداني ولد في الخرطوم، كتب بالعديد من الصحف السودانية منذ منتصف التسعينيات متنقلا من صحيفة "الإنقاذ" إلى صحيفة "الأنباء"، ثم جريدة "الصحافة"، وصحيفة "الأحداث"، وبعدها إلى جريدة "السوداني" وصحيفة "الصيحة" ثم جريدة اليوم التالي". 


في العام 2006 نشر أول أعماله "بين الكاتب العادي و أسامة أنور عكاشة" وذلك بعد حوالي عشرة أعوام من كتابته في طبعتين، الأولى ذاتية والثانية عن الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، بعدها توالت إصداراته من الكتب عن دور نشر سودانية وعربية، وتميز بالكتابة النقدية من منطلق اجتماعي نفسي في العديد من المجالات كدراسات الشخصية الوطنية والقومية، كما في كتابيه "جينات سودانية" و"جينات عربية"، والدراسات الفنية الأدبية كما في كتابيه "بين الكاتب العادي وأسامة أنور عكاشة"، و"من مستمع غير محترف إلى محمد وردي"، إضافة إلى غير ذلك من الموضوعات كقراءة تجربة الاغتراب في "حكايات مغترب فقير"، والتطرق إلى فكرة الكتابة نفسها وواقعها المعقد لا سيما في العالم العربي وذلك من خلال كتابيه "تواضعوا معشر الكتاب"، و"تبا للرواية: عن حظوة فنون الكتابة". 

عاصمة للثقافة الصحف السودانية الشخصية المصرية التقاليد المصرية الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 يونيو 2022

كل ده علشان اللي جاي.. هجوم عنيف من نجم الزمالك على مؤتمر الأهلي

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر المسافرة لمواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل

انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمصريين: غدا انتهاء الموجة الحارة

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

موضوعات متعلقة

وفاة شيخ المعلقين العراقيين مؤيد البدري عن عمر ناهز 88 عاما

جونز هوبكنز: 535 مليون إصابة بكورونا حول العالم

وكالة الفضاء الروسية: أمريكا دفعت بالروبل مقابل رحلة إلى المحطة الدولية

إصدار أول جواز سفر روسي في منطقة خيرسون الأوكرانية

محمد صلاح متصدرا غلاف فرانس فوتبول: هدفي الفوز بالكرة الذهبية

رئيس مجلس القيادة اليمني: مصر تقف معنا لاستعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي

رعب في ليفربول.. ريال مدريد يتحرك لضم محمد صلاح

معهد الفلك: بدر ذو القعدة العملاق يضىء السماء الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

زيادة سعرية جديدة لـ ميتسوبيشي إكليبس كروس

تحت مظلة الدولة.. هاني أبوريدة: مصر أصبحت مركزًا عالميًا لتنظيم الأحداث الرياضية

تحذيرات على السجائر الفرط.. قصة أحدث طريقة لمواجهة التدخين

طرق الوقاية من سرطان المخ ولماذا يتم اكتشافه متأخرا

مد حظر تصدير الفول والمكرونة والقمح والدقيق والزيوت والذرة 3 أشهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق لتجنب حدوث ضربة الشمس.. و5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بها

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

فيديو

فرحانة إني فنانة.. إلهام شاهين: أنا بحب شغلي بجنون

بعد انفصالها عن زوجها.. ياسمين الخطيب تحاول إنهاء حياتها بأقراص زانكس

طلقها وتزوج راقصة فرنسية.. حكاية آية حديث السوشيال ميديا

جدعنة بلا حدود .. المصريين جمعوا مليون جنيه لابن قريتهم لوجه الله.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

اﻟﻤﺰﻳﺪ