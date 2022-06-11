ناقد سوداني يصدر كتابا عن جينات المصريين

صدر حديثا للكاتب والناقد عمرو منير دهب، كتاب "جينات مصرية.. في خصوصية المصريين"، عن منشورات ضفاف في بيروت ومنشورات الاختلاف في الجزائر.



وعبر أكثر من مائتي صفحة وقرابة الأربعين عنوانا، يتناول عمرو منير دهب الشخصية المصرية بالقراءة والتحليل، ويركز بصورة أساسية على ما ظل يمنح مصر والمصريين خصوصية فريدة عبر الزمان.



ومن بين عناوين الكتاب: "خدونا بالصوت وبالشغل"، "خصوصية حضارية وليست عرقية"، "مارد المصريين"، "مصر وجيرانها عبر الزمان"، "خصوصية الاستمرار"، "المطبخ المصري عبر العصور"، "الذين قرؤوا الشخصية المصرية"، "القافية المصرية"، "اختراع التقاليد المصرية"، "المفاهيم المسبقة عن الشخصية المصرية"، "ما الذي تركه الفراعنة لأحفادهم؟"، و"الأهلي والزمالك".



جدير بالذكر أن عمرو منير دهب، كاتب سوداني ولد في الخرطوم، كتب بالعديد من الصحف السودانية منذ منتصف التسعينيات متنقلا من صحيفة "الإنقاذ" إلى صحيفة "الأنباء"، ثم جريدة "الصحافة"، وصحيفة "الأحداث"، وبعدها إلى جريدة "السوداني" وصحيفة "الصيحة" ثم جريدة اليوم التالي".



في العام 2006 نشر أول أعماله "بين الكاتب العادي و أسامة أنور عكاشة" وذلك بعد حوالي عشرة أعوام من كتابته في طبعتين، الأولى ذاتية والثانية عن الخرطوم عاصمة للثقافة العربية، بعدها توالت إصداراته من الكتب عن دور نشر سودانية وعربية، وتميز بالكتابة النقدية من منطلق اجتماعي نفسي في العديد من المجالات كدراسات الشخصية الوطنية والقومية، كما في كتابيه "جينات سودانية" و"جينات عربية"، والدراسات الفنية الأدبية كما في كتابيه "بين الكاتب العادي وأسامة أنور عكاشة"، و"من مستمع غير محترف إلى محمد وردي"، إضافة إلى غير ذلك من الموضوعات كقراءة تجربة الاغتراب في "حكايات مغترب فقير"، والتطرق إلى فكرة الكتابة نفسها وواقعها المعقد لا سيما في العالم العربي وذلك من خلال كتابيه "تواضعوا معشر الكتاب"، و"تبا للرواية: عن حظوة فنون الكتابة".