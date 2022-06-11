الإمارات والمغرب تتفقان على زيادة الاستثمارات المتبادلة

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين البلدين شهدت نقلات نوعية خلال الآونة الأخيرة وأنها في طريقها نحو مستويات أكثر زخماً بفضل توجيهات قيادتي البلدين وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وكانت قد بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 8.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 1834 مبايعة بقيمة 4.66 مليار درهم منها 262 مبايعة للأراضي بقيمة 1.26 مليار درهم و1572 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.4 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 78 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 2 تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 159 مبايعة بقيمة 429 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.