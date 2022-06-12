عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بضرورة إصدار قانون جثامين المصريين بالخارج

النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

طالبت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بضرورة إصدار قانون جثامين المصريين بالخارج وإنشاء صندوق تكافل للمصريين بالخارج ، لحل مشاكلهم.

كما أكد عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة إصدار قانون إستثمارى يمنح المصريين فى الخارج شراكة مع الحكومة بنظام الإسهم والإكتتاب فى مجالات الصحة والتعليم.

وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 19 يونيو الجاري.

ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقع بتاريخي 4/ 1/ 2022 و5/ 1/ 2022.

كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان الذي تضمن تسهيلًا ائتمانيًا بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة بمبلغ 25 مليونا و100 ألف يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/ 3/ 2022.

كما قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون بتعديل الضريبة على الأطيان الزراعية، بعد مطالبة الأعضاء بأن يكون المدة لفترة عاملين أو ثلاثة، بدلا من عام واحد، وفقا لما هو وراد في مشروع قانون الحكومة.

قانون جثامين المصريين بالخارج صندوق تكافل للمصريين بالخارج الحكومة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-6-2022

بريطاني يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من الغرق

نيكول سابا تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا.. فيديو

نيكول سابا تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان ياسر جلال في بداية مشوارها الفني

بسبب تهديدات الجارة الشمالية.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يطير إلى أمريكا

عاصم خليفة: محمد الشوربجي تلقى عروض رعاية مختلفة ولم يترك الجنسية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ