5 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه علي أساس أسبوعي بمقدار 5 قروش علي مستوي البنوك المصرية وذلك بنهاية تعاملات اليوم السبت.



وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.64 جنيها للشراء و 18.72 جنيها للبيع.

ووصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و18.73 جنيها للبيع في بنوك " HSBCـ المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس،بلوم، البركة، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.65 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنوك فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، ميد بنك".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.66 جنيها للشراء و 18.73 جنيها لبيع في بنوك "قطر الوطني الهلي QNB، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار نحو 18.67 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدوليCIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية".

أعلى سعر لـ الدولار

وبلغ أعلي سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع.