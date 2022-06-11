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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 قروش زيادة في الدولار خلال أسبوع

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه علي أساس أسبوعي بمقدار 5 قروش علي مستوي البنوك المصرية وذلك بنهاية تعاملات اليوم السبت.


وقال البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.64 جنيها للشراء و 18.72 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 11-6-2022

سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 10 يونيو 2022

ووصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.63 جنيها للشراء و18.73 جنيها للبيع في بنوك " HSBCـ المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس،بلوم، البركة، العربي الإفريقي الدولي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.65 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنوك فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، ميد بنك".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.66 جنيها للشراء و 18.73 جنيها لبيع في بنوك "قطر الوطني الهلي QNB، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار نحو 18.67 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، التجاري الدوليCIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية".

أعلى سعر لـ الدولار 

وبلغ أعلي سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 18.68 جنيها للشراء و 18.73 جنيها للبيع.

سعر الدولار مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي Finance Real Estate

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