رئيس مركز تطوير الوافدين تفتتح الدراسة بأكاديمية مواهب وقدرات

افتتحت اليوم، الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب أكاديمية مواهب وقدرات بمعهد البعوث الإسلامي الابتدائي لتلاميذ المعهد؛ وابتدأت الدراسة اليوم بفصول الخط العربي، وبحضور مشرفي الأكاديمية والعاملين بمعهد البعوث الابتدائي.

وصرحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن الأهداف التربوية لتعليم الخط العربي في المرحلة الابتدائية، تكمن في تعزيز القيم الإسلامية لدى هذا النشء وتنمية الثروة اللغوية والذوق الفني والحس الجمالي لديهم، موضحة أنه سيتم تدريب الأطفال على أشكال الحرف بالرسم الصحيح، ما يجعله يجيد القراءة والكتابة بيسر وسهولة.



وأشارت رئيس مركز تطوير الوافدين إلى حرص مؤسسة الأزهر على الحفاظ على الهوية العربية، واللغة العربية وأساليب تدريسها، ومن بينها فن الخط العربي، بهدف تمتع الطالب الوافد بكفاءة عالية في الكتابة بخط جميل.



وقام بتدريب التلاميذ اليوم، محمد العربي أستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر.