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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفراء مجموعة فيشجراد : حريصون على تعزيز التعاون الثقافي مع الكويت

الكويت
الكويت

نظمت مجموعة فيشجراد معرضا للصور الفوتوغرافية يستمر حتى 16 الجاري في  الكويت بحضور ديبلوماسي وشعبي ضم 60 صورة مميزة لكنوز الطبيعة في بلدان مجموعة «V4» التي تضم دول المجر وسلوفاكيا والتشيك وپولندا.

وعلى هامش المعرض أكد سفراء المجموعة حرصهم على تعزيز التعاون الثقافي لاسيما أن الشعب الكويتي محب للسياحة والثقافة والفنون، مشيرين إلى أن المعرض يتضمن صورا تبرز الطبيعة الخلابة في بلادهم. وفق صحيفة الأنباء.

وفي هذا الإطار أكدت سفيرة هنغاريا استر توردا، أنه تم اختيار أفضل مصوري الطبيعة من دول المجموعة، مضيفة أن «فيشغراد» عبارة عن تحالف دولي وإقليمي عمره 30 عاما، ويشمل جوانب متعددة للتعاون بين الدول الأعضاء، ومنها أنشطة ثقافية وسياحية وترويجية لتلك البلدان.

من جهته، قال سفير بولندا بافيل ليهوفيتش، إن المعرض يشهد مشاركة جمعية مصوري الطبيعة البولندية، وهي أقدم وأكبر الجمعيات البولندية التي تجمع بين مصوري الطبيعة، وقد أسسها عام 1995 حوالي 21 عضوا، وتتألف حاليا من نحو 500.

بدوره، قال سفير سلوفاكيا إيجور هادوسك، إن الحياة البرية في بلاده جاذبة وساحرة، لذلك قامت الرابطة السلوفاكية لمصوري الحياة البرية بتكثيف جهودها لإرسال أفضل إنتاجاتها من التصوير البري لدعم ونشر حماية الطبيعة، من خلال التقاط صور أنواع نادرة من الحيوانات في بلدنا شديد التنوع، وعلى الرغم من صغر حجمه فإنه يتمتع بالجبال العالية والأراضي المنخفضة الرطبة، والغابات البدائية القديمة، والأنهار البرية أيضا.

وبالنيابة عن سفير التشيك جاروسلاف سيرو، تحدثت نائبته إيفا دراكوفا عن مشاركة بلدها في المعرض قائلة: «إن الجمهور الكويتي محب للفنون ويقبل على المعارض بشكل مستمر».

وأوضحت أن صور الطبيعة التشيكية تم اختيارها من بين مجموعة نادرة لدى نادي مصور الطبيعة التشيكي الذي أسس عام 1990 ، ويضم حاليا 25 عضوا، وتعمل الجمعية على تصوير عمليات «الصيد بدون أسلحة» للجمهور، وفقا لقوانين محلية ودولية صارمة.

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