صفوة: كنت بخلص شغل وأروح أزور الحسين عشان أحس إني مرتاحة.. فيديو

قالت الفنانة صفوه ، أنا عمري ما عملت عملية تجميل وما بفكرش اعملها، مؤكدة أن أي عمل اقدمه يجب أن يكون علي اكمل وجه، وان لم يكن كذلك لن أقدمه.

وأضافت صفوه خلال لقائها في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الطبيب النفسي كان له مرحلة ولم يلازمني، مشيرة إلى أنها عندما كانت تنتهي من عملها وتخلد إلى النوم؛ تشعر بأن سيدنا الحسين ناداها.

وأوضحت صفوة، أن هناك أوقاتا كان أصدقائها يذهبون فيها إلي الحسين، وأقول لهم: هو لم يناديني، وهناك أوقات كنت اذهب يوميا إلى مسجد الحسين بعد الانتهاء من العمل، وكنت أشعر أني مرتاحة، قائلة: “هناك وقت من الأوقات كنت أشعر أن الحسين أمامي، ويطالبني بالذهاب إليه، وفي هذه الفترة كنت هتحجب”.

وأشارت أن الـ5 سنوات التي ابتعدت فيها عن الوسط الفني، لجات خلالها إلي طبيب نفسي، لافتة إلى أنها كانت بحاجة لأن كون أحد ما بجانبها لأنها لم تكن تنام.