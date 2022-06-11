بـ تخفيضات 30%.. إقامة معارض سلعية جديدة بالدقهلية بـ تعاون الغرفة التجارية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن وجود تعاون جديد بين الغرفة التجارية والمحافظة ومديرية التموين في كافة المجالات ، خاصة فيما يتعلق بإقامة المعارض السلعية لخدمة المواطن في الدقهلية.

وقال المحافظ إن هناك عددًا من معارض السلع التي تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع المحافظة بتخفيضات علي اسعار السلع تتراوح ما بين 25 الي 30% ، فضلاً عن جودة المنتجات ذاتها المعروضة بهذه المعارض.



وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أن المحافظة توفر للغرفة الأماكن في المراكز المختلفة مدعمة بالكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات بدون أي عائد مادي لدعم العارضين لتخفيض التكلفة ،وتقوم الغرفة بتجهيز هذه الأماكن للعارضين، فضلاً عن مساعدة مديرية التموين مشيرًا إلى أن هناك حالة سعادة من المواطنين بهذه المعارض وهو ما نسعي إليه لأنه توجه الرئيس عبد الفتاج السيسي ، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يؤكد على هذه المعارض والتوجه العام أن تكون هذه المعارض دائمة طوال العام لتقديم نفس التخفيضات لأهالينا في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع الغرفة التجارية في كل محافظة.



وعن تخصيص قطعة ارض للغرفة التجارية بالدقهلية لاقامة معرض دائم للسلع ، أكد "المحافظ" أنه تم تخصيص قطعة أرض في مكان متميز وقريب من المواطنين لسهولة التنقل منه وإليه، وكذلك به أماكن لوقوف السيارات ، قائلاً" نحن في ظهر أي حاجة تتم في سبيل خدمة المواطنين"