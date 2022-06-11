المنتخب يطير إلى سول استعدادا لملاقاة كوريا الجنوبية وديا| فيديو وصور

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة المنتخب الوطني، متجهة إلى كوريا الجنوبية، استعدادا لملاقاة نظيره منتخب كوريا الجنوبية "وديا” يوم الثلاثاء المقبل بالعاصمة الكورية "سول".
وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر المنتخب من خلال مبنى الركاب رقم 3، وغادر على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم، تحمل رقم MS 3301 من طراز بوينج B787-9 Dreamliner.
وأقعلت طائرة بعثة المنتخب من مطار القاهرة في تمام السابعة مساء، إلى مطار أنتشون الدولي بكوريا الجنوبية، بعد إنهاء إجراءات سفر البعثة، وسط تسهيلات خاصة من قبل سلطات المطار وفرق العلاقات العامة بشركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي.
وبحسب ما أوضحته مصر للطيران، فإنه من المقرر أن تكون رحلة العودة لمنتخب مصر من كوريا الجنوبية، يوم 14 يونية الجاري، بعد خوض المباراة، التي سيخوضها المنتخب الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذي يتسع لـ70 ألف مشجع.
وتشهد ودية كوريا الجنوبية غياب 9 عناصر أساسية بسبب الإصابات والإجهاد، وهم:أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح وحمدي فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش.
وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، تدريبا في الثامنة صباح اليوم السبت باستاد القاهرة في إطار الاستعداد للمباراة، وأعلن الاتحاد الكوري الجنوبي مؤخرا نفاد تذاكر المباراة بالكامل في ظل الإقبال الجماهيري الكبير لحضور اللقاء، كما سدد الاتحاد الكوري تكاليف الطائرة الخاصة التي ستقل منتخب مصر إلى العاصمة سول.