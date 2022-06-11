إصابة لاعب بلغاريا في الجمجمة عقب تعرضه لحادث سير

تعرض منتخب بلغاريا، إلى حادث قوي، أثناء سيره لمواجهة مضيفه الجورجي في إطار دوري الأمم الأوروبية، نتيجة اصطدام حافلتين مما أدى إلى إصابة أحد اللاعبين في بلغاريا.

وأعلن الاتحاد البلغاري أن لاعبه تودور نيديليف، تعرض لإصابة في الجمجمة وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية ناجحة.

وكشف الاتحاد البلغاري أن الحافلتين اللتين كانتا تقلان لاعبي المنتخب من مطار تبليسي إلى فندقهم اصطدمتا ببعضهما البعض، وقد خرج جميع الأعضاء الآخرين سالمين من الحادث.

ومن المقرر أن تتواجه بلغاريا مع جورجيا، الأحد، في منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

وتتصدر جورجيا ترتيب المجموعة بـ 9 نقاط، فيما تحتل بلغاريا المركز الثالث بنقطتين فقط.