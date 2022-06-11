عاوزة مستحقاتي بدون قضايا .. آية أحمد : مقهورة على نفسي |فيديو

كشفت آية أحمد، ضحية الطلاق الغيابي،عن تفاصيل طلاقها من زوجها بعد معرفتها بزواجه من امرأة فرنسية.

وقالت ،:"أنا حاولت الانتحار وأنقذوني في اللحظات الأخيرة ودخلت غيبوبة لم أفق منها إلا ثاني يوم وقمت بعمل الفيديو الذى انتشر علي السوشيال ميديا من أجل إرساله إلى ابنته أو زوجته الأخرى في فرنسا ".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناة " إم بي سي مصر “ ، إنها حذفت كل شيء من فيسبوك ولم يكن غرضها التشهير وقالت ”سوف أقوم بإغلاق الفيس بوك ، وطليقي حتي بعد انتشار الفيديو لم يتواصل معي وعلمت بالصدفة انه تواصل مع والدي قبل هذه الضجة وقال له انه سوف يقوم بالنزول بعد 10 أيام لحل الخلاف.

وأوضحت آية ، تواصلت مع زوجته الفرنسية ولكنها لم ترد علي ولكن شرحت لها ما قام بفعله معي ، مؤكدة “طليقي أعطاني شبكة ومهر بقيمة 20 الف وانا أعطيته 30 الف سلف من شقايا وشغلي في الحلويات”.

وتابعت : أنا مقهورة علي نفسي وعلي ما حدث معي وعاوزة مستحقاتي بدون أي قضايا.