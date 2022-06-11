عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاوزة مستحقاتي بدون قضايا .. آية أحمد : مقهورة على نفسي |فيديو

الطلاق
الطلاق

كشفت آية أحمد، ضحية الطلاق الغيابي،عن تفاصيل طلاقها من زوجها بعد معرفتها بزواجه من امرأة فرنسية.

وقالت ،:"أنا حاولت الانتحار وأنقذوني في اللحظات الأخيرة ودخلت غيبوبة لم أفق منها إلا ثاني يوم وقمت بعمل الفيديو الذى انتشر علي السوشيال ميديا من أجل إرساله إلى ابنته أو زوجته الأخرى في فرنسا ".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلام الناس " المذاع علي قناة " إم بي سي مصر “ ، إنها حذفت كل شيء من فيسبوك ولم يكن غرضها التشهير وقالت ”سوف أقوم بإغلاق الفيس بوك ، وطليقي حتي بعد انتشار  الفيديو لم يتواصل معي وعلمت بالصدفة انه تواصل مع والدي قبل هذه الضجة وقال له انه سوف يقوم بالنزول بعد 10 أيام لحل الخلاف.

وأوضحت آية ، تواصلت مع زوجته الفرنسية ولكنها لم ترد علي ولكن شرحت لها ما قام بفعله معي ، مؤكدة “طليقي أعطاني شبكة ومهر بقيمة 20 الف وانا أعطيته 30 الف سلف من شقايا وشغلي في الحلويات”.

وتابعت : أنا مقهورة علي نفسي وعلي ما حدث معي وعاوزة مستحقاتي بدون أي قضايا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

إيهاب جلال يعلن قائمة منتخب مصر المسافرة لمواجهة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

متحدث وزارة البترول ينفي زيادة أسعار الغاز الطبيعي الفترة القادمة

ترشيحاتنا

الأرصاد : هذا الربيع لن يشهد تكرارًا للموجة الحارة القاسية |فيديو

خبير تحول رقمي: التجارة الإلكترونية تضاعفت بعد جائحة كورونا لـ10 مليارات دولار

الغرف التجارية: السوق لم يشهد اختفاء أي سلعة خلال 8 سنوات مضت

لميس الحديدي عن مباراة مصر وإثيوبيا: فيه هزائم بتعلم وتوجع

رئيس اتحاد الكرة يلمح لإمكانية إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر..فيديو

وزارة السياحة السعودية تعلن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

طقم صيني وذهب بمليارات.. اكتشاف كنز سان خوسيه التاريخي تحت الماء في كولومبيا|فيديو

فيديو

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

اﻟﻤﺰﻳﺪ