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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بين جدران القاهرة.. مشروع تخرج للترويج للأماكن الأثرية والتاريخية

صدى البلد

روت نوران إيهاب، طالبة في كلية إعلام وإحدى المشاركين في مشروع "بين جدران القاهرة"، سبب اختيارهم للمشروع، قائلة: المشروع يستهدف الترويج للأماكن الأثرية والتاريخية بالقاهرة.


وأضافت خلال حوارها ببرنامج"ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المشروع يستهدف التوعية بالأماكن الأثرية والتاريخية وتشجيع المصريين على زيارتهم.

واسترسلت "إحدى المشاركين في المشروع"، : يتكون من ١٢ طالبا وطالبة، متابعة: المشروع بدأ بالحديث عن الأماكن الأثرية بالسيدة زينب.

وأكملت: قصة مسجد أحمد بن طولون من أكثر القصص المميزة في المشروع، متابعة: المسجد يتميز بأنه لا يغرق أو يحترق.

بين جدران القاهرة كلية اعلام القاهرة مسجد أحمد بن طولون اخبار التوك شو

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