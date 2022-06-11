رئيس اتحاد الكر: الجمعية العمومية جابتني ولو قالت أمشي هقول حاضر.. فيديو

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة منوط به الدفاع عن حقوق الأندية بأكملها في المحافل الدولية والقارية، مضيفا:" مينفعش يتقال إن الاتحاد المصري أخفى جواب ".



وأضاف جمال علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " :" العام الماضي النادي الاهلي لعب النهائي في المغرب ولم تحدث مشكلة مطلقا ".

وتابع جمال علام :" هناك حملة تم شنها على الاتحاد المصري لكرة القدم والهدف منها اننا نمشي عشان اللي قبلنا يجي تاني ".

وأكمل جمال علام : لما كيروش كان وحش تمت مهاجمته، وإيهاب جلال مكملش 10 ايام ويتم مهاجمته". مضيفا:" اللي جايبني جمعية عمومية ولو الجمعية العمومية قالت لي أمشي هقول حاضر ".