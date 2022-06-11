خيري رمضان: الهزيمة أمام إثيوبيا عار لفكرة الانتماء والمباراة كانت بدون فكر

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن هزيمة المنتخب الوطني أمام أثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الافريقية 2023 عار لفكرة الانتماء والحماس الوطني، قائلا: "المباراة كانت بدون فكر كروي واللاعبين كانوا أكبر من الجميع على أرض المعلب واللاعبين موجودين في غير أماكنهم".

وأضاف رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن ايهاب جلال رجل شديد التهذيب ولكن لابد أن نراعي السيرة الذاتية الخاصة به حينما يتولى تدريب منتخب مصر صاحب أول بطولة ولقب افريقي، متسائلا: "ما هي الفكرة التي قام اتحاد الكرة باستقدامه من أجلها".

وانتقد الإعلامي خيري رمضان، سياسة اتحاد الكرة مع المنتخب الوطني ومنظومة الكرة في مصر، قائلا: "اللي يتكسف من اتحاد الكرة سيفشل ويفشل وهنفضل نصرخ وننتقد لحد ما نلحق أنفسنا، وهزمنا اثنين مقابل لا شيء من إثيوبيا في مالاوي ويا ريت كان في اثيوبيا".