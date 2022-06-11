جمال علام: مديونية اتحاد الكرة 600 مليون جنيه .. فيديو

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إن مديونية اتحاد كرة القدم 600 مليون جنيه، مضيفا:" مشروع الهدف عليه مديونية لـ الدولة المصرية 450 مليون جنيه ".



وأضاف جمال علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " :"لما مشيت في 2016 من اتحاد الكرة كان هناك فائض 25 مليون جنيه ".

وتابع جمال علام :"نتواصل مع وزير الشباب والرياضة من أجل الحصول على أموال للاتحاد لأن الاتحاد لا يوجد به أموال، ولاعبو المنتخب يحصلون على مكافآت وليس رواتب من اتحاد الكرة ".



وأكمل جمال علام :" سنتخذ قرارات بشأن منتخب مصر بعد انتهاء تحقيقات وزارة الشباب والرياضة ".