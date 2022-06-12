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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مركز التغير المناخي: فصل الصيف فلكيا يبدأ بعد 10 أيام.. فيديو

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

قال الدكتور محمد فهيم مدير مركز التغير المناخي بوزارة الزراعة، إن أعلى درجة حرارة تتعرض لها مصر تكون في نهاية فصل الربيع، وليست في الصيف، وسيبدأ فصل الصيف فلكيا بعد 10 أيام .

أضاف محمد فهيم خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور في برنامج 90 دقيقة ؛  أننا ننصح المزارعين دائما بتقريب فترات الري مع ضرورة رش مركبات  للحفاظ على المحاصيل وذلك في المناطق الزراعية لأنها تكون أعلى رطوبة من المناطق الأخرى .

أوضح مدير مركز التغير المناخي بوزارة الزراعة  ؛ أن هناك نصيحه عامه لكل الناس سواء مزارعين أو غير مزارعين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة ؛ مع ارتداء غطاء للرأس وارتداء الملابس المناسبة بفصل الصيف .

أشار فهيم إلى أن درجة الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى استفزاز لبعض الحيات والثعابين في الظهير الصحراوي والمناطق الريفية؛ مضيفا أنه يجب على الأشخاص الابتعاد عن المناطق التي فيها حشائش بريه أو صخور فهي عرضه لخروج بعض الثعابين المتواجدة بالجحور فيها .

المناطق الريفية المحاصيل المزارعين الصحراوي اشعة الشمس فصل الصيف وزارة الزراعة مصر

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