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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل صور السيدات داخل غرفة لتغيير الملابس بشركة في مصر الجديدة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصوير السيدات داخل غرفة لتغيير الملابس بشركة بمصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بملابساتها.

وكان رجال الأمن تمكنوا من ضبط عامل بإحدى الشركات لقيامه بتصوير السيدات داخل غرفة تغيير الملابس عن طريق هاتفه المحمول.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (مدير فرع إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجد موظفة بذات الفرع بغرفة تغيير الملابس إكتشفت تواجد هاتف محمول مثبت بسقف الغرفة فى وضع التصوير "فيديو".

بالانتقال لمحل البلاغ والفحص تبين أن الهاتف المحمول المشار إليه خاص بأحد الأشخاص (عامل نظافة بالفرع محل البلاغ "له معلومات جنائية") عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، بقصد تصوير السيدات بالغرفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عامل حبس تصوير السيدات تغيير الملابس هاتف محمول

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