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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لحيازتهما أسلحة نارية في المطرية

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين في المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بملابساتها.

جاء ذلك بعد أن تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (بندقية خرطوش- فرد خرطوش عدد من الطلقات النارية).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة والطلقات بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

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