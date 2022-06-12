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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة تخصصت في النصب على المواطنين بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب عل المواطنين بمصر الجديدة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بملابساتها.

البداية كانت في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة؛ اشتبهت فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية") وعٌثر بحوزتهم على (مبلغ مالي- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بإسقاط ظرف بداخله قصاصات ورقية أمام أحد المجنى عليهم حال سيرهم بالطريق العام وقيام آخر بإيهامه بأنه يحوى مبالغ مالية والاتفاق معه على اقتسام المبلغ المالي فيما بينهما وإخباره بوضع الظرف بحقيبة يده وأثناء ذلك يقوم أحدهم بادعاء ملكيته للظرف.

وعقب ذلك يقوما بمغافلته والاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية داخل الحقيبة، والفرار باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم وأقروا بارتكابهم 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأضافوا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وتهموهم بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما تكثيف الدوريات الأمنية بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

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