عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ 24 مليار جنيه.. اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تطرح  وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 24 مليار جنيه، بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

بحسب تقرير صادر عن  إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة ستبيع أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 14  مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

المالية: 7 مليارات جنيه ضرائب بجمارك السخنة خلال مايو الماضي

وزير المالية الفرنسي: نتوقع نمواً اقتصادياً إيجابياً رغم الحرب والتضخم

وتسعي الحكومة خلال الأسبوع الجاري للاقتراض من البنوك اعتبارا من الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 45.5 مليار جنيه، بزيادة  بلغت 2500 مليون جنيه عما تم طرحه في الأسبوع الماضي إذ تم طرح أدوات دين بقيمة 42 مليار .

ومع طرح أذون خزانة اليوم بقيمة 24 مليار جنيه من أجلي 91 و 273 يوما؛ سيتبقى لها طرحين إثنين، بقيمة 21.5 مليار جنيه موزعة على يومين، هما الإثنين والخميس من نفس الأسبوع.


اقتراض في 3 أشهر

وطرحت الحكومة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وتحديدًا في الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، أدوات دين بـ 587 مليار جنيه، منها 410 مليارات جنيه في صورة أذون خزانة و177 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

وجاءت توزيعات تلك القروض في شهري يوليو وسبتمبر الماضيين بـ 182.5 مليار جنيه علي التوالي و222 مليار جنيه في أغسطس من نفس العام.

الفجوة التمويلية Finance Real Estate الموازنة العامة للدولة اخبار مصر أذون خزانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

موضوعات متعلقة

لماذا التعريفة الجمركية مهمة لمصر.. مستشار وزير المالية يجيب

ترشيحاتنا

عاصم خليفة: الشوربجي كان يتهرب من المشاركة في منافسات الفرق مع المنتخب المصري

من هو الزعيم بطرس الأكبر الذي شبّه رئيس روسيا نفسه به ؟

عضو باتحاد الكرة: تصريحات جمال علام تخص مدرب المنتخب الأولمبي

وزير التعليم: أعددنا مناهج 6 سنوات دراسية من مادة احترام الآخر

مفاجأة علمية صادمة.. عينات «ريوغو» أقدم من الأرض وكواكب المجموعة الشمسية

بلينكن: سنعمل بجد مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ