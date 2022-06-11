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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديراً لجهودهم.. ممر شرفي لتكريم معلمي المدرسة اليابانية بكفر الشيخ| صور

ممر شرفي لمعلمي المدرسة
ممر شرفي لمعلمي المدرسة اليابانية

شهدت المدرسة المصرية اليابانية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، لفتة كريمة من أولياء أمور تلاميذ المدرسة، بتنظيمهم ممراً شرفياً لأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وفاءً وتكريماً وتقديراً لما بذلوه مع أبنائهم خلال العام الدراسي الحالي بما يحقق التميز والنبوغ والتفوق الدراسي.

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جاء ذلك خلال حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة، بحضور الدكتورة ولاء الدري، مدير إدارة المدرسة، وتحت رعاية محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عادل حجاج، مدير إدارة بيلا التعليمية.

وقدم تلاميذ المدرسة اليابانية عروضاً مسرحية متميزة، وسط تفاعل وإشادة الحضور بتميز وإبداع الطلاب خاصة تلاميذ رياض الأطفال الذين قاموا بتنفيذ رقصة يابانية شهيرة اسمها Soran Boushi، فضلاً عن تنظيم يوم رياضي في الملاعب الرياضية بفناء المدرسة.

وتخلل حفل ختام الأنشطة الطلابية بالمدرسة اليابانية المصرية ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، أجواءً من البهجة والسرور والسعادة، وتوجيه أولياء أمور التلاميذ الشكر والتقدير لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه مع أبنائهم الطلاب من جهد يستحق الإشادة والثناء والتقدير.

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