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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة حمزة زوبع وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

حمزة زوبع
حمزة زوبع

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد، محاكمة حمزة زوبع و16 متهما آخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة، أمر إحالة المتهمين ومحاكمتهم بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. 

وجاء فى أمر الإحالة لأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلي استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

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