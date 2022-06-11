بتحارب لتوفير القمح| عمرو أديب: ربع مليار رغيف بيتخبز في مصر يوميًا

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن هناك دولة عربية اليوم تحدثت عن الهدر في الطعام وفي السلع.

لافتا أن هذه الدولة قريبة في اقتصادها من مصر ، مؤكدا أن مصر مر بها العديد من الأزمات، قائلا" ياما دقت علي البلاد طبول".

واضاف أديب خلال برنامجه " الحكاية " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن مصر حتي الآن قادرة علي توفير أي سلعة في عز الأزمة ، مؤكدا أن مصر يخبز بها يوميا ربع مليار رغيف عيش والبلد في حرب من اجل توفير القمح.

واوضح أديب ، إن أي دولة علي مدار التاريخ دورها الأول توفير الخبز ومصر تفعل هذا منذ مئات السنين.