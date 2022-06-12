محافظ الدقهلية: نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في شربين تتخطى 83%.. فيديو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن رئيس الوزراء تفقد المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "نسب التنفيذ في مشروعات حياة كريمة في مركز شربين تتخطى 83%"، لافتا: "مركز شربين يشهد ملحمة من المشرعات القومية التي تخدم أكثر من 500 ألف مواطن".

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،: "هناك تطور كبير في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ومبادرة حياة كريمة صنعت الفارق في الريف المصري".

وأشار: "يتم تنفيذ مشروعات عملاقة تخدم أكثر من 500 ألف مواطن سواء كانت مدارس او منشآت صحية او مجمع خدمات حكومية "، مردفا: "لدينا 5 مراكز في المرحلة الثانية من حياة كريمة، وجار الاستعداد للبدء في تنفيذ المشروعات فيها".