عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ الدقهلية: نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في شربين تتخطى 83%.. فيديو

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن رئيس الوزراء تفقد المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "نسب التنفيذ في مشروعات حياة كريمة في مركز شربين تتخطى 83%"، لافتا: "مركز شربين يشهد ملحمة من المشرعات القومية التي تخدم أكثر من 500 ألف مواطن".

وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،: "هناك تطور كبير في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ومبادرة حياة كريمة صنعت الفارق في الريف المصري".

وأشار: "يتم تنفيذ مشروعات عملاقة تخدم أكثر من 500 ألف مواطن سواء كانت مدارس او منشآت صحية او مجمع خدمات حكومية "، مردفا: "لدينا 5 مراكز في المرحلة الثانية من حياة كريمة، وجار الاستعداد للبدء في تنفيذ المشروعات فيها".

مشروعات حياة كريمة الريف المصري الدكتور أيمن مختار مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة الخدمات الحكومية رئيس الوزراء محافظ الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

مكافحة الآفات تحذر المزارعين بسبب الثعابين والعقارب

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يحمل اتحاد الكرة مسؤولية إقالة كيروش أمام الرأي العام.. فيديو

أبو ريدة: أتعرض لأكاذيب لا يتحملها بشر.. وأزمة مبارة الأهلي الوداد خطأ مصري

حكم تأجيل دفن المتوفى خلال الظهيرة في الطقس الحار

صدمة كبيرة تنتظر مستخدمي هواتف آيفون المقبلة.. تفاصيل

ملف لكل مواطن.. تفاصيل تطبيق التأمين الصحي الشامل بـ 3 محافظات

ميدو: مواجهة إثيوبيا تعكس فشل الكرة المصرية على مدار 15 عاما|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ