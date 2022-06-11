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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أبو حامد : الحوار الوطني إحياء لفكرة العقل الجمعي لمواجهة التحديات

صدى البلد

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب السابق إن أهمية الحوار الوطني شأنه شأن كافة الدول تكون الاهداف معيارية وفقاً لكل دولة وظروفها وفي الحالة المصرية عندما شرعت في الحوار الوطني    كان الهدف الرئيسي توسيع المشاركة وليس فقط ان الدولة تريد التحدث مع المعارضة ولو كان هذا الهدف  لكان  بإمكان الدولة أن تجري ذلك عبر الحكومة وحدها.

وبين   خلال مداخلة  عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":أن أهمية الحوار الوطني هو  مشاركة أكبر  قدر من القوى السياسية والدولة في إدارة الحوار الوطني بألياته ومخرجاته وهذا هو هدف رئيس الدولة الرئيس السيسي عندما دعا  للحوار الوطني لتوسيع  دائرة المشاركة  برغبة حقيقية ".

ولفت إلى أنه في ضوء التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تواجه العالم تلجأ الدول لالية الحوار الوطني لاحياء فكرة العقل الجمعي عبر إستدعاء كافة الاطراف لعرض التحديات التي قد تواجه الدولة  للاستماع لوجهات النظر لبلورة رؤية جمعية لكل المهتمين بالشان الوطني وهي ليس فكرة  أغلبية ومعارضة بل كل من يهتم بالشأن الوطني أن يدلي بدلوه في بلورة الرؤية عبر المشاركة للخروج بوجهة نظر جمعية  يتم الاستفادة فيها من كافة وجهات النظر للتعامل مع تلك التحديات".

وشدد أن دعوة  الدولة المصرية للحوار الوطني هدفه إشراك العقل الجمعي المصري في مجابهة التحديات وهي ليست كما تلجأ دول أخرى   للحوار تجنباً للتناحر المجتمعي  يث لاتنطبق الاخيرة على الحالة المصرية  قائلاً : فيه دول عملت كده بسبب ظروف بعينها زي لبنان وجنوب إفريقيا   تشهد تناحر لكن لاينطبق على الحالة المصرية  لاننا لينا غستقرار سياسي وإجتماعي وأمني ومن ثم   هدف مصر زيادة إشراك  المجتمع عبر ألية  كبيرة   تشهد زخماً  يمثل كافة الاطياف والتيارات والاصوات ". 

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