مقتصر على من أتمّ 21 عاماً.. شروط تجديد جواز السفر السعودي لـ10 سنوات

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن رسوم تجديد الجواز السعودي تبلغ 300 ريال لمدة خمس سنوات، و600 ريال لمدة 10 سنوات، كاشفة أن التجديد لمدة 10 سنوات يكون لمن أتم 21 عاماً.

وشددت على أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات المرورية ليتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر، كما أنه يتم إصدار أو تجديد جواز السفر لمن بلغ 21 عاماً فأكثر عبر حسابه الشخصي في منصة «أبشر» الإلكترونية، وفي حال عدم خدمته، فيمكنه توثيق الملاحظة وإرسالها من خلال خدمة «تواصل» المتاحة في منصة «أبشر» لتقديم الخدمة له. وفق صحيفة عكاظ.

وأفادت «الجوازات» بأنه في حال الرغبة بالحصول على الجواز الإلكتروني يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات، وتعبئة استمارة إصدار أو تجديد الجواز (متوافر بالموقع الرسمي للجوازات)، أصل الهوية الوطنية وصورة منها، صورتان شخصيتان، إحضار الجواز السابق في حال التجديد.

وكانت أعلنت وزارة السياحة السعودية والهيئة السعودية للسياحة عن إنشاء ملفات رقمية غير قابلة للاستبدال (Non-fungible token).

وقدّم وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب تلك الملفات التي تمثّل مبادرة هي الأولى من نوعها كهدايا تذكارية لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) التي عقدت مؤخرا في جدة، تقديراً لزيارتهم للمملكة.