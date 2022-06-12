أهم أخبار توك شو.. أحمد موسي يهاجم إيهاب جلال .. وعمرو أديب للمصريين: رشدوا الاستهلاك.. وتحذير من العقارب والثعابين

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عيد الأضحى قرّب .. عمرو أديب للمواطنين : رشّدوا الاستهلاك |فيديو

في حلقة جديدة من برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر للإعلامي عمرو أديب، قال إن معظم الناس في العالم قاموا بتغيير عاداتهم بعد تعرض العالم لأزمة إقتصادية إلا المصريون.

وعلق أديب أن المصريين لم يغيروا من سلوكياتهم أو طبيعية أنشطتهم اليومية أو قاموا بتغيير الوجبات بشكل إقتصادي أكبر؛ معلقا أنه إذا أراد المواطن أن يكون رشيدا فعليه بالترشيد.





لميس الحديدي عن تصريحات اتحاد الكرة: طلعتو إيهاب جلال الطيارة وهو مُقال؟

علقت الاعلامية لميس الحديدي على تصريحات جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم التي ذكر فيها عن إقالة ياهب جلال عقب خوض المباراة الودية المقررة بين مصر وكوريا الجنوبية يوم الثلاثاء المقبل قائلة : مش عارفة إتحاد غريب يعني هتطلعوه كوريا وهو مقال؟! " .

وتابعت لميس الحديدي، عبر برنامجها " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON::يعني إنتوا بتقولوله أنت رايح كوريا وأنت مُقال، وإن إحنا بندو على خليفتك وأنت في الطيارة؟، طب طلعتوه الطيارة ليه؟!.





بتحارب لتوفير القمح| عمرو أديب: ربع مليار رغيف بيتخبز في مصر يوميًا

قال الإعلامي عمرو أديب ، إن هناك دولة عربية اليوم تحدثت عن الهدر في الطعام وفي السلع.

لافتا أن هذه الدولة قريبة في اقتصادها من مصر ، مؤكدا أن مصر مر بها العديد من الأزمات، قائلا" ياما دقت علي البلاد طبول".

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن اليوم شهد ذروة ارتفاع الموجة الحارة، وسجلت درجات الحرارة في القاهرة 43 درجة مئوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "بدء من الغد سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة"، لافتا: "مصر ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بدءا من الغد".

أخفى خطاب الوداد| المدير التنفيذي للأهلي : اتحاد الكرة ارتكب 3 أخطاء

قال الدكتور سعيد شلبي الرئيس التنفيذي للنادي الاهلي ان المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد اليوم كان هدفه رسالة بغض النظر عن نتيجة المباراة الاخيرة لرصد عدد من الحقائق المهمة حول الاخطاء الجسمية التي وقع فيها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف شلبي، أن اتحاد الكرة إرتكب ثلاثة أخطاء بداية من إخفاء خطاب مباراة مصر والوداد المغربي وهي أول الاخطاء وثاني الاخطاء عدم التقدم لملف الترشح مدعياً تقدمه وثالث الامور هاني أبو ريدة ممثل الدولة المصرية وعضو المكتب التنمفيذي الذي يشارك في ملفات التصويت أشار إلى ان الاتحاد المصري لم يتقدم لتنظيم المباارة النهائية".



الأهلي: موسيماني يعود لقيادة الفريق في مباراة الكأس

كشف الدكتور سعيد شلبي الرئيس التنفيذي للنادي الاهلي أن موسيماني سيعود اليلة لمصر وسيقود الفريق في مباراة كأس مصر.

وتابع خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": أن هناك تنسيقا مع إدارة النادي ولجنة التخطيط وموسمياني طلب إجازة لاننا اشتغلنا لفترات طويلة دون راحة ومن ثم إجازته كانت بعد التنسيق مع إدارة النادي.

مكافحة الآفات تحذر المزارعين بسبب الثعابين والعقارب



وجه أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الضارة تحذيرات إلى المزارعين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وما يتبعه من خروج الثعابين والعقارب من جحورها بضرروة توخي الحذر أثناء السير بجانب الترع والمصارف في مثل هذه الاوقات نظراً لانها بيئات خصبة لتواجد الثعابين قائلاً : ايضاً يتجنب السير وسط المخلفات وغلق الابواب والشبابيك وأن تكون البيئة حوله نظيفة بقدر الإمكان من المخلفات ".



أحمد موسى: إيهاب جلال اتغلب من إثيوبيا ومش هيعمل فتوحات في كوريا

علق الأعلامي أحمد موسي، علي قيادة إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب الوطني،لمباراة مصر وكوريا الجنوبية الودية والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف موسى:، هو إيهاب جلال هيعمل فتوحات في مباراة كوريا، إذا كان اتغلب من إثيوبيا واحدًا من اضعف المنتخبات.

