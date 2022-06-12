ميدو: عندنا لاعيبة مرتعشة بسبب غياب الجمهور.. فيديو

ناشد أحمد حسام ميدو بعودة الجماهير للمدرجات المصرية بأعداد كاملة، مشددا على أن غياب الجمهور أثر سلبا على اللاعبين.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مفيش كورة من غير جمهور، لازم من الموسم الجديد الجمهور يرجع بأعداد كاملة واعملوا قانون لشغب الجماهير، احرم الجمهور المشاغب من الحضور وحدد في القانون شروط خصم نقاط للأندية اللي جمهورها مش مُلتزمة".

وأضاف: "عندنا لاعيبة بتلعب قدام 40 ألف بتلعب مرتعشة، وغياب الجمهور أثر سلبا على شخصية لاعبي الكرة المصرية.

وختم حديثه قائلا: "مصر الآن أصبحت واحدة من أكثر الدول أمانا لذلك لا مانع من عودة الجمهور".