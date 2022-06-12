التسمم الشمسي مع ارتفاع درجات الحرارة ماهي أسبابه وخطورته..أستاذ جلدية يوضح.. فيديو

قال الدكتور محسن سليمان أستاذ الأمراض الجلدية بقصر العيني ، إن التسمم الشمسي يشعر به الإنسان عند ارتفاع درجات الحرارة الشديدة ويؤدي إلي سقوط الأنسان في الأرض وحدوث إغماء له وبالتالي يحتاج إلي انخفاض حرارة جسمه وهذا يحدث في الخارج من خلال سيارات ثلج متواجدة في الشارع لان هذا قد يؤدي إلي انتهاء حياة الأنسان .



واضاف محسن سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الأشخاص الذين لديهم بشرة فاتحة يقاومون التسمم الشمسي بشكل بسيط لعدم قدرة بشرتهم علي عكس الحرارة وبالتالي يحدث لهم صدمة حرارية .

واوضح محسن سليمان ، " لتفادي حدوث التسمم الشمسي يجب أن نضخ المياه دائما علي الجلد في ارتفاع درجات الحرارة وهذا لتخفيض درجة حرارة الجلد ".