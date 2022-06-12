المصريين الأحرار: اختيار ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني موفق لخبراته الكبيرة.. فيديو

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطني يعد بمثابة دعوة لمشاركة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني لطرح الرؤى والأفكار.

وأضاف “خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “هناك عدة محاور سيتم مناقشتها في إطار الحوار الوطني، لكن الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من أبرز محاور الحوار الوطني”.

وأشار الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، : “اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقا عاما للحوار الوطني موفق في ظل خبراته الكبيرة وعلاقاته المتوازنة مع كافة الأطراف المشاركة”.