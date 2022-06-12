كنائس الشرق الأوسط: الرئيس السيسي يؤمن بالمواطنة الكاملة والتعددية قولا وفعلا.. فيديو

قال القس رفعت فكرى، أمين عام مساعد مجلس كنائس الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي يؤمن بالمواطنة الكاملة والتعددية قولا وفعلا.

وأضاف “فكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: “لأول مرة في تاريخ مصر الحديث يتم تقنين ٢٤٠١ كنيسة لمختلف الطوائف المسيحية في مصر، فضلا عن بناء ٤٠ أخرى بالمدن الجديدة في عهد الرئيس السيسي”.

وأشار: “تم بناء وتقنين عدد كبير من الكنائس في عهد الرئيس السيسي”، مستطردا: "على مدار السنوات الماضية والعهود السابقة قبل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى كرئيس لجمهورية مصر العربية، كان هناك مشكلات فى بناء الكنائس وترميمها، وكانت تحكمنا 10 شروط وضعها عزبى باشا، وكان يعمل بها".