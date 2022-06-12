توقيع الكشف الطبي على 1069 مواطنا بالمجان في دمياط

محافظة دمياط

أطلقت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية الدبوسى والطوخى بمركز كفر سعد استمرت على مدار يومى الجمعة والسبت، لتأتى استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ، تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تقريرا حول نتائج القافلة المُنفذة بقرية الدبوسى و الطوخي ،حيث أسفرت عن توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٠٦٩ مواطنا ، كما تم تحويل ٢٤حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، هذا إلى جانب إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد١١ حالة، وإجراء ٤٨٢ تحليلا معمليا ، وكذلك فحص ٢٧ حالة بالأشعة، والكشف على ٣٥ حالة بالسونار.

فيما وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ان تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة و الأطقم الطبية لتقديم افضل خدمة علاجية للمواطنين.

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