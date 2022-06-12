نيفين درويش تحتفل بترقية إبنتها لتكون ثالث أم برفقة إبنتها في العالم يعملن علي نفس طراز الطائرة

أعلنت الكابتن نيفين درويش،المصنفة كأول سيدة مصرية تقود أكبر طائرة في العالم،عن ترقية إبنتها القريبة إلي طراز الايرباص A330،ونشرت صور جمعتهما من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك".

وكتبت درويش معلقة عبر صورهما:"سجل يا تاريخ يسعدني ويشرفني ان تشاركوني شعوري بالفرحة والفخر حيث يكاد ما احلم به منذ نحو عشر سنوات يتحقق في القريب العاجل بإذن الله. أصبحت أبنتي الطيار بيريهان البدراوي علي وشك الترقية الي طراز ثقيل ومن المتوقع ان تنضم الي اسطولنا علي طراز الايرباص A330 ليتحقق حلمي بإن نعمل سوياً علي ذات الطراز .



وأضافت:معاً سوف نسجل في تاريخ الطيران كثالث ام وابنتها في العالم يعملن علي نفس الطراز واول ام وابنتها غير امريكيتين يحققن هذا الانجاز،هذا الإنجاز التاريخي يعني أنني سأحصل على فرصة نادرة وخاصة لمرافقة ابنتي في ريادة الطريق لمزيد من الثنائي النسائي العائلي لدخول مجال الطيران.



وتابعت:مرحباً بك يا بيري في اسطول الايرباص A330 لأني متشوقة لأن اشاهد بنفسي بشكل مباشر استمرارك في النجاح المهني وحفاظك علي مستواك المتميز والملهم.