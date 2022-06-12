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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تمنع إسبانيا من إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

صدى البلد

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن ألمانيا منعت إسبانيا من إرسال دبابات ليوبارد "2 إيه 4" إلى أوكرانيا.

وقالت إن دبابة "ليوبارد 2 إيه 4" في الأصل من قبل شركة "كراوس مافي" في السبعينات لجيش ألمانيا الغربية.

يتم تجهيز الدبابة بأنظمة رقمية متقدمة للتحكم في الحرائق مع أجهزة تحديد المدى بالليزر.

كما أن لديها مدفع رئيسي ومدفع رشاش مستقر بالكامل، ومعدات متقدمة للرؤية الليلية والرؤية.

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وكتب موقع "فيشجراد 24" الإخباري على تويتر على تويتر:"منعت ألمانيا خطط إسبانيا لإرسال عشرات الدبابات من طراز ليوبارد 2A4 إلى أوكرانيا".

ووفقا لمجلة دير شبيجل، حذرت حكومة شولتز إسبانيا من أن ذلك سيشكل خروجا عن قرار غير رسمي مزعوم من قبل الغرب بعدم تزويد أوكرانيا بدبابات غربية.

المانيا اسبانيا أوكرانيا دبابات ليوبارد يوبارد 2 إيه 4

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