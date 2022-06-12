درجات الحرارة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 12 - 6 -2022 في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.



درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 35 22

الإسكندرية 39 22

الإسماعيلية 36 23

الدقهلية 41 24

الغردقة 41 28

المنيا 41 25

