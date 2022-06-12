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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة اليوم الأحد بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة
درجات الحرارة


استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 12 - 6 -2022 في القاهرة والمحافظات.

 

 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الغربية، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.


درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 35 22

الإسكندرية 39 22

الإسماعيلية 36 23

الدقهلية 41  24

الغردقة 41 28

المنيا 41 25
 

أرتقاع درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاسماعيلية سيناء الأرصاد الجوية مصر القاهرة الكبرى قناة صدي البلد

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