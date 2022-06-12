خبير : حياة كريمة تحقق نجاحات غير مسبوقة فى كافة المجالات

قال الدكتور محمود فوزى أستاذ العلاقات الدولية ، إن مبادرة التنمية المجتمعية " حياة كريمة " تشمل كافة المحافظات ، الوجه القبلى ، الصعيد ، الدلتا وتشمل تطوير بنية تحتية ، الطرق والكبارى وتأسيس مدارس ، وتكفل تجهيز العرائس .



وأضاف " فوزى " خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن مبادرة حياة كريمة أيضا قامت بتأسيس العديد من مراكز الشباب وإطلاق قوافل طبية تجوب الشوارع وتوقع الكشف الطبى والعلاج المجانى على عدد كبير من المواطنين .



وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تسير بخطى متقدمة وثابتة وتحقق نجاحات كبرى وغير مسبوقة فى كافة المجالات المتنوعة سواء البيئية ، التنموية ، البيئية ، الرياضية .