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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير : حياة كريمة تحقق نجاحات غير مسبوقة فى كافة المجالات

حياة كريمة
حياة كريمة

 

قال الدكتور محمود  فوزى أستاذ العلاقات الدولية ،  إن مبادرة التنمية المجتمعية " حياة كريمة " تشمل كافة المحافظات  ، الوجه القبلى ، الصعيد ، الدلتا وتشمل تطوير بنية تحتية ، الطرق والكبارى وتأسيس مدارس ، وتكفل تجهيز العرائس .
 

وأضاف "  فوزى  "  خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذى يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي ،  أن مبادرة حياة كريمة أيضا قامت بتأسيس العديد من مراكز الشباب وإطلاق قوافل طبية تجوب الشوارع وتوقع الكشف الطبى والعلاج المجانى على عدد كبير من المواطنين .


وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة تسير بخطى متقدمة وثابتة وتحقق نجاحات كبرى  وغير مسبوقة فى كافة المجالات المتنوعة  سواء البيئية ، التنموية ، البيئية ، الرياضية .

حياة كريمة رشا مجدي الكشف الطبي العلاقات مراكز الشباب صدى البلد

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