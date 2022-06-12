ثقافة الطفل: أغلب رسومات براعم العالم عن مصر تتعلق بالآثار الفرعونية | فيديو

قال الدكتور محمد ناصف ، رئيس المركز القومي لـ ثقافة الطفل ، إن المركز أطلق بحثا بالتعاون مع جامعة القاهرة بعنوان " شخصية مصر في عيون أطفال العالم " ، موضحا أن أكثر الأشكال التي يراها أطفال العالم عن مصر متعلقة بالحضارة المصرية القديمة .

وأضاف الدكتور محمد ناصف ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الجزء التاريخي عن مصر هو الجزء الأكثر تداول ودراسة في مناهج العالم للأطفال ، موضحا : " كل مناهج الدراسية في العالم تتناول الجزء التاريخي الفرعوني المحبب للأطفال " .

وأشار رئيس المركز القومي لثقافة الطفل ، إلى أن زراعة حب مصر في نفوس الأطفال يجعلهم سفراء لبلدهم في جميع دول العالم ، وهناك دعم كبير من وزيرة الثقافة لهذه المسابقة ، وسعي لاستضافة هؤلاء الأطفال في مصر ، وتجولهم في الأماكن التي رسموها .

وتابع : تصلنا كل عام آلاف الرسومات عن طريق الأبحاث المصرية الخارجية ، وبعدها يتم تحديد أسامي الفائزين بالميداليات ، وشهادات التقدير ، ونرسلها لهؤلاء الأطفال في بلدهم .

وأردف : فؤجنا بمكالمات في جائحة كورونا عن تساؤلات للأطفال عن موعد تسلم الجوائز ، وهناك نية للتوسع في المسابقة في عدد آخر من البلاد ، ويتم عمل " كتالوج سنوي " يضم تلك الرسومات .