عاجل
الصحة تفحص 1.5 مليون سيدة بمبادرة العناية بالأم والجنين.. ونواب: تهدف للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية .. والحفاظ على الصحة العامة من أولويات الحكومة.. وتفعيل دور الرائدات الريفية بالوحدات أمر هام على ألف فدان..الملا: بدء إجراءات إقامة منطقة بترولية جديدة بالتبين أستاذة بجامعة عين شمس بعد تكريمها من الطلاب: كنت هعيط | فيديو الشرقية للدخان تواجه التحقيق في إهدار 52.8 مليون جنيه برلماني يتقدم باقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في بعض اشتراطات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت أسماء جلال في صورة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مع ميك أب رقيق يبرز ملامح وجهها.

وكانت قد شاركت أسماء جلال كضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي مع آسر ياسين.

مسلسل سوتس بالعربي هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011-2019).

المسلسل من بطولة نخبة من النجوم من بينهم آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود وتارا عماد. ومن تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد وإنتاج طارق الجنايني.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

تخصصت في النصب على المواطنين بالقاهرة.. عصابة تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

المالية ترفع اقتراضها من البنوك بمعدل 2.5 مليار جنيه في أسبوع

اصطدام أتوبيس سياحي بجبل بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء وإصابة 24 راكبا.. تفاصيل

بسبب الحصار الروسي.. الرئيس الأوكراني: العالم سيواجه مجاعة

الري: مشروع التكيف مع التغيرات المناخية يستهدف حماية ٦٩ كيلو متر في المحافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 12-6-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ