إلهام أبو الفتح تكتب : موجة حارة

استعرضت الإعلامية رشا مجدى، خلال حلقتها ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، مقالًا جديدًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات “صدى البلد” بعنوان "موجة حارة " .



وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في المقال:

جو نار وموجة حارة جدًا نعيشها هذه الأيام.. مع رطوبة عالية.. علينا أن ننتبه.. نشرب ماء وسوائل كتيرة، لا نعرّض أنفسنا لأشعة الشمس بشكل مباشر.

فلا يجب أن نخرج من المنزل خلال أيام ارتفاع درجات الحرارة، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، السكر، والضغط، والقلب، حساسية الجهاز التنفسي، والجيوب الأنفية، وكبار السن، والأطفال، حتى لا نتعرض للجفاف أو ضربة شمس.

ننتبه لأولادنا فلا يذهبوا للمدارس في الحرارة الشديدة، وهذا يحدث في كل دول العالم مع إعفاء الموظفين من الحضور أيضًا.

تلقيت نصائح كثيرة الفترة الماضية بعضها على السوشيال ميديا، أذكر منها، ضرورة ارتداء الملابس القطنية الواسعة فاتحة الألوان.. ترطيب الجسم بالمياه.. تناول أطعمة خفيفة غنية بالألياف.

نضع مياه للطيور علي الشبابيك وفي الحدائق وعلى الأسوار للقطط والكلاب.. وهذا منتهى الإنسانية.. فالحرارة تمثل خطرًا على الإنسان فما بالك بهذه المخلوقات الضعيفة.

ربنا يكون في عون الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لتلبية احتياجات الناس من الكهرباء والضغط الشديد .. وهو يستحق كل الشكر لجهوده في تطوير شبكات الكهرباء فأصبح لدينا شبكة تستطيع مواجهة الأحمال الزائدة بدون أي انقطاع للتيار منذ عام 2015 حتى الأن بعد ان كنا نعاني الانقطاع المستمر.. والفضل يعود للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بذل جهدا خارقا.. وكان يجتمع بنفسه ويقود المفاوضات مع شركة سيمنز الألمانية التي قال رئيسها جو كايسر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقوى وأفضل مفاوض قابله طوال مسيرته الفنية، وأنه كان يتابع بشكل شخصى البرنامج التنفيذى للإنشاءات في المواقع مما كان له أكبر الأثر للإنجاز وأن مصر أصبحت المرجعية الفريدة لإنشاء محطات سيمنس فى العالم، ومع ازدياد الحرارة ..

أدعو الله أن يخفف عنا أثارها وأولها ارتفاع استهلاك الكهرباء والمياه وارتفاع فاتورة رعاية المحاصيل الزراعية.. فقد اقتربت الحرارة من الـ50 درجة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.. دعواتي أن يوفق الله مصر في مؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ وأن تتعاون الدول للوصول إلى حل.. فهناك الكثير من التضارب

البعض يؤكد أن حرارة الأرض ستزداد ويسيح الجليد ويبقي فيه مياه كتير بينما يؤكد البعض أنه سيكون هناك صقيع، نحتاج أن يتكاتف العالم كله لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد البشرية.