القومي للبحوث يحذر: اللبن القاطع يسبب إجهاضا للحوامل.. فيديو

كشفت الدكتورة نايرة شاكر، أستاذ الألبان بالمركز القومي للبحوث عن خطورة استخدام اللبن " القاطع " في إعداد أنواع من الأطعمة، قائلة: "خطر نستخدمه في أي حاجة لاحتوائه على بعض البكتريا النامية والتي منها البكتريا الضارة".

وأوضحت الدكتورة نايرة شاكر، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن اللبن " القاطع " يحتوي على نسبة كبيرة من البكتيريا الضارة، ومنها باكتيريا حيوانية من الممكن أن تنمو في الجسم.

وتابعت ، أن مناعة الجسم هي المحدد للإصابة من عدمها ، موضحة أن هناك أنواعا من البكتيريا من الممكن أن تسبب إجهاضا للسيدات الحومل.