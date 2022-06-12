بإطلالة جذابة.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أطلت الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد بإطلالة جذابة، خلال مشاركتها أحدي الفعاليات.

ونشرت ريا ، عبر جلسة تصوير عبر حسابها علي "انستجرام" إذ ارتدت فستان مكشوف باللون الاحمر، ونسقت معهم صندل صيفي واعتمدت مكياجاً ناعما، واختارت أن تكون تسريحة شعرها انسيابية.

مسيرة ريا أبي راشد العملية

بدأت أبي راشد حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة عام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، والماجستير في السينما، وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن.