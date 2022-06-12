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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكدونالدز الروسي يعود بقوة

الكرملين: نحترم قرار الشركات الأجنبية بعدم مغادرة البلاد

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن عدة شركات أوروبية وأمريكية تعتزم العودة إلى السوق الروسية في أقرب وقت.

وقالت المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن موسكو تحترم قرار الشركات الأجنبية بعدم مغادرة روسيا رغم الضغوط الخارجية.

وقد أعلنت الإدارة الجديدة لسلسلة مطاعم "ماكدونالدز" افتتاح العديد من فروع السلسلة الجديدة في مناطق مختلفة من روسيا، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

قال ألكسندر جوفور، صاحب سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الجديد في روسيا إنه سيتم افتتاح من 50 إلى 80 مطعماً في الأسبوع".

وأضاف أنه سيتم افتتاح المطاعم الأولى في موسكو وضواحيها، ثم في أقصى الشرق الروسي وسيبيريا وجبال الأورال.

في وقت سابق وقال جوفور: "لدينا خطة صعبة وطموحة لفتح جميع مطاعم السلسلة في غضون شهرين"، مشيرا إلى أنه: "الآن يوجد 840 مطعما هي في الواقع على استعداد لإعادة تشغيل. تم تسجيل نقاط أخرى، ولكن لم يتم تشغيلها في منطقة موسكو، والعديد منها بعيد، في وسط روسيا".

وتابع: "يمكن تجهيز حوالي 20 مطعما آخر بحلول نهاية عام 2022. خطتي هي زيادة السلسلة إلى آلاف المطاعم في جميع أنحاء البلاد في السنوات المقبلة".

وأكد أنه سيتم إطلاق أول مطعم في موسكو في 12 يونيو، وقال أيضا إن الشركة قد أدرجت بالفعل في قائمة المنظمات الأساسية للاقتصاد الروسي. وقال المالك الجديد للشبكة: "نشعر بدعم الدولة".

وكانت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز"، أعلنت، في 14 مارس الماضي، إغلاق مطاعمها مؤقتا، والبالغ عددها 850 في جميع أنحاء روسيا؛ وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة بحماية سكان دونباس.

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