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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 663 مليون جنيه.. تنفيذ 22 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بمنيا القمح بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها .
وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ 263 مشروعاً بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 18 مليارًا و342 مليون جنيه منهم 22 مشروعاً خدمياً بمركز ومدينة منيا القمح بقطاعات (الصرف الصحي – الطرق-  الأبنية التعليمية -  الاسكان ) بتكلفة بلغت 663 مليوناً و 600 ألف جنيه.
 

وأوضح "غراب" أنه جار تنفيذ عدد 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت 556  مليون جنيه شملت تنفيذ مشروع صرف صحي سنهوا لإنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة  12الف م3/ اليوم ومحطتي رفع حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 60 % ومحطتي المعالجة 45 % وشبكات الانحدار 55 وكذلك مشروع صرف صحي شلشلمون بإنشاء 2 محطة رفع وربطهما علي محطة معالجة منيا القمح وبلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95 % والكهروميكانيكيه 95 % وخطوط الطرد 100 % وشبكات الانحدار 100 % بالإضافة إلى مشروع صرف صحي ميت سهيل ويضم محطة رفع وربطها علي محطة معالجة سنهوا حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 80 % وخطوط الطرد 80 % وشبكات الانحدار 80 % ..ومشروع صرف صحي كريدة  ويضم محطة رفع وربطها علي محطة معالجة العزيزية حيث بلغت نسبة تنفيذ الاعمال المدنية 95 % والكهروميكانيكية 95 % وخطوط الطرد 95 % وشبكات الانحدار 95 %، ومشروع صرف صحي السعديين والنعامنة ويضم إنشاء محطة رفع بطاقة 10 الاف م3/اليوم وعدد 5 محطات رفع لقري ( السعديين – النعامنة – الولجا – المسلمية – الاعراس) ومحطة معالجة السعديين.

 وكذلك مشروع صرف صحي الميمونة ويضم إنشاء محطة رفع وربطها علي محطة معالجة التلين حيث بلغت نسبة شبكات الانحدار 85 %ومشروع إنشاء محطة معالجة العزيزية وتضم إنشاء محطة معالجة بنسبة تنفيذ 85 % مدني و 85 % ميكا.


ولتحسين البنية التحتية للطرق وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين أوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ مشروع استكمال أعمال الرصف بطريق منيا القمح / مشتول بطول 3.5 كم وبنسبة تنفيذ 95 % وكذلك إستكمال اعمال رصف طريق سعد زغلول/ وجية اباظة/ سيد مرعي) بطول 6 كم وبتكلفة اجمالية 36 مليون جنية حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %.
ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية أشار محافظ الشرقية إلي أنه جار تنفيذ 11 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمركز منيا القمح بتكلفة مالية بلغت 64 مليونا و 600 ألف جنيه ما بين إنشاء جديد واحلال جزئي وكلي وتوسعة شملت إنشاء جديد لمدرسة السعديين الابتدائية لإضافة 16 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 95 %. وإنشاء جديد لمدرسة القمرون للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 55 %و إنشاء جديد لمدرسة كفر حسن ندا للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 65 %و  إنشاء جديد لمدرسة ال خميس للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 26 %و إنشاء جديد لمدرسة عبد الهادي للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 23 %و إنشاء جديد لمدرسة روحية عبد الفتاح فرحات للتعليم الأساسي لإضافة 22 فصلاً وبلغت نسبة التنفيذ 22 %وإحلال كلي لمدرسة شلشلمون الثانوية بنين لإضافة 12 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 56 %و توسعة 18 فصلاً بمدرسة شبرا العنب من الحضانه للثانوية وبلغت نسبة التنفيذ 100 %و توسعة 12 فصلا بمدرسة كفر الغنيمي الإبتدائية وبلغت نسبة التنفيذ 11 % و إحلال كلي بمدرسة كفر الدير الإعدادية لإضافة 12 فصلا وبلغت نسبة التنفيذ 1 % وتوسعة 8 فصول بمدرسة الدكتور محمد الفوال مندور الابتدائية وبلغت نسبة التنفيذ 1%. 


وأضاف محافظ الشرقية أنه جار إنشاء وتشطيب جناح جديد وتطوير وتحديث بمستشفى السعديين المركزي بتكلفة 7 ملايين جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 33 % وذلك بمعرفة مديرية الإسكان للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي وللمترددين على المستشفى.

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