عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 3.2 مليار دولار إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في2021

عمان
عمان

شهدت إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 نموًّا بنسبة 31 بالمائة لتبلغ 3 مليارات و278 مليون دولار أمريكي مقارنة بنهاية عام 2020 بفضل الانتعاش النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.

وأشار التقرير السنوي للشركة الرسمية العمانية إلى ارتفاع صافي الدخل للشركة بنهاية عام 2021 -بعد خصم الضريبة - بنسبة 34 بالمائة ليصل إلى 886 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 663 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2020.

وأوضح التقرير أن قطاع الغاز الطبيعي المسال قام برفد الإيرادات الحكومية من الغاز لتبلغ نحو مليارين و873 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وبيّن أن الشركة واصلت ريادتها في برامج المسؤولية الاجتماعية حيث قامت بتخصيص نحو 37 مليون دولار أمريكي لبرامج ومبادرات مسؤوليتها الاجتماعية ولدعم المناطق المتأثرة بإعصار "شاهين" والأنواء المناخية في محافظة جنوب الشرقية، كما قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الاجتماعية تمثلت في افتتاح مشروع مركز فتح الخير في ولاية صور والمبادرة الوطنية لتركيب ألواح شمسية في 32 مبنى لجمعيات المرأة العُمانية بسلطنة عُمان واستحداث العديد من الأجهزة الطبية المتقدمة في المستشفى السلطاني ومراكز صحية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية وتجهيز مختبرات في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

وقال طلال بن حامد العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إن الشركة أبدت جاهزيتها التامة والمرونة العالية للتأقلم مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية ومواجهة كافة التحديات والصعاب لتنفيذ أعمالها وفق أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الشركة حققت خلال عام 2021 نتائج إيجابية عالية في الإيرادات وصافي الدخل قاربت تلك التي حققتها خلال الأعوام التي سبقت الجائحة.

وتعتزم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال العمل مع العديد من الشركاء لتعزيز وتطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، حيث واصلت الشركة أداءها الإيجابي خلال عام 2021، على الرغم من التحديات التي شهدتها صناعة الطاقة على مستوى العالم..

الغاز الطبيعى خصم الضريبة مراكز صحية صناعة الطاقة قطاع الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال مؤسسات التعليم العالى قطاع الطاقة العالمي نهاية عام 2021 المسؤولية الإجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

ترشيحاتنا

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون التوصل لاتفاق لمواجهة تهديدات بيونج يانج

الأحوال المدنية: استخراج 47 ألف بطاقة وإصدار مميكن.. ومأموريات لـ7 حالات إنسانية

موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة.. دار الإفتاء تحددها

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

لن تستخدمها أولاً.. الصين تكشف عن تقدم كبير في تطوير أسلحة نووية جديدة

حشيش وهيدرو وأفيون.. ضبط مخدرات بـ74 مليون جنيه داخل مخبأ سري بسيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

فيديو

بالصدفة.. بلقيس فتحي ترقص في فرح شعبي بالقاهرة مع أم العروسة|فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ