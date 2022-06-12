أكثر من 3.2 مليار دولار إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال في2021

شهدت إيرادات الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال بنهاية عام 2021 نموًّا بنسبة 31 بالمائة لتبلغ 3 مليارات و278 مليون دولار أمريكي مقارنة بنهاية عام 2020 بفضل الانتعاش النسبي الذي شهده قطاع الطاقة العالمي.

وأشار التقرير السنوي للشركة الرسمية العمانية إلى ارتفاع صافي الدخل للشركة بنهاية عام 2021 -بعد خصم الضريبة - بنسبة 34 بالمائة ليصل إلى 886 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 663 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2020.

وأوضح التقرير أن قطاع الغاز الطبيعي المسال قام برفد الإيرادات الحكومية من الغاز لتبلغ نحو مليارين و873 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي.

وبيّن أن الشركة واصلت ريادتها في برامج المسؤولية الاجتماعية حيث قامت بتخصيص نحو 37 مليون دولار أمريكي لبرامج ومبادرات مسؤوليتها الاجتماعية ولدعم المناطق المتأثرة بإعصار "شاهين" والأنواء المناخية في محافظة جنوب الشرقية، كما قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الاجتماعية تمثلت في افتتاح مشروع مركز فتح الخير في ولاية صور والمبادرة الوطنية لتركيب ألواح شمسية في 32 مبنى لجمعيات المرأة العُمانية بسلطنة عُمان واستحداث العديد من الأجهزة الطبية المتقدمة في المستشفى السلطاني ومراكز صحية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية وتجهيز مختبرات في عدد من مؤسسات التعليم العالي.

وقال طلال بن حامد العوفي رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إن الشركة أبدت جاهزيتها التامة والمرونة العالية للتأقلم مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية ومواجهة كافة التحديات والصعاب لتنفيذ أعمالها وفق أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن الشركة حققت خلال عام 2021 نتائج إيجابية عالية في الإيرادات وصافي الدخل قاربت تلك التي حققتها خلال الأعوام التي سبقت الجائحة.

وتعتزم الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال العمل مع العديد من الشركاء لتعزيز وتطوير قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، حيث واصلت الشركة أداءها الإيجابي خلال عام 2021، على الرغم من التحديات التي شهدتها صناعة الطاقة على مستوى العالم..