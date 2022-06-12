عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القومي للمرأة بالمنيا يواصل تنظيم فعاليات تنمية الأسرة وريادة الأعمال بقري حياة كريمة

مقررة فرع المجلس
مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا

يواصل المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنظيم العديد من الفعاليات التي تهدف للتنمية المجتمعية وبناء وتنمية الأسرة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية وينفذ بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال عقد العديد من "الأمسيات" وتنفيذ التدريبات العملية والميدانية، وفعاليات ريادة الأعمال والقوافل الطبية والعلاجية، وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة قصر الثقافة بالمنيا، ومديرية الصحة، والجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتحت رعاية الدكتور مايا مرسي مقرر المجلس القومي للمرأة، بتعظيم الاستفادة من تلك الفعاليات لنشر الوعي ورفع المستوى الثقافي والفكري لدى المواطنين بمختلف المراحل العمرية.

نفذ المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أمسية بعنوان "جلسات الحوار" بقرية منسافيس التابعة لمركز ابوقرقاص، تهدف لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الاسرة، تم على هامش الامسية تنظيم قافلة طبية وعلاجية، استهدفت 600 مواطن من مختلف الفئات من أهالى القرية

من جانبها، أوضحت الدكتور منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن فعاليات أمسية "جلسات الحوار" شملت أيضا عروضا فنية ثقافية لتناول الرسائل الاساسية للمشروع، من خلال عروض الاراجوز، والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مع الجمهور.

وأشارت "أبو سمرة" إلى أنه تم تنفيذ تدريب ميسرات الشمول المالي من خلال مكتب الشكاوى لرفع كفاءة الميسرات ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة، حيث تم تقديم شرح مفصل لقانون الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال والحقوق الاجتماعية الشكاوى السياسية والأحوال المدنية، بالإضافة للحديث عن العنف ضد المرأة وأشكاله وصوره وشكاوى العمل وتنفيذ الأحكام وتقنية المعلومات وآليات التواصل.

وأضافت مقررة المجلس، انه تم تنفيذ فعاليات برنامج ريادة الأعمال وأمسية "لتنمية الأسرة المصرية"، للتعرف على مبادئ التخطيط والتسويق، والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، كذلك التعرف على عدد من الجهات التي تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.
 

المنيا المجلس القومى للمرأة محافظ المنيا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللواء اسامة القاضي المبادرة الرئاسية حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

تعليم المنيا: فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الاعدادية

ترشيحاتنا

أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون التوصل لاتفاق لمواجهة تهديدات بيونج يانج

الأحوال المدنية: استخراج 47 ألف بطاقة وإصدار مميكن.. ومأموريات لـ7 حالات إنسانية

موعد صيام الأيام البيض من شهر ذي القعدة.. دار الإفتاء تحددها

احموا أطفالكم .. هجوم عنيف على شركة ديزني لترويجها للمثلية

لن تستخدمها أولاً.. الصين تكشف عن تقدم كبير في تطوير أسلحة نووية جديدة

حشيش وهيدرو وأفيون.. ضبط مخدرات بـ74 مليون جنيه داخل مخبأ سري بسيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمل جديد.. نجاح عملية زرع أمعاء دقيقة من إنسان لآخر

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

فيديو

بالصدفة.. بلقيس فتحي ترقص في فرح شعبي بالقاهرة مع أم العروسة|فيديو

عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلا فى السعودية .. 24 يونيو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ