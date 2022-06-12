بمكياج جذاب.. هيدي كرم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم بإطلالة صيفية جذابة مرتدية فستانا قصيرا باللون الأبيض، مما حاز على إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة هيدي كرم، استغاثت بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي، من خلال الفيديو إن هناك شخصا أنشأ لها صفحة على فيسبوك، واقترح بأن يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.