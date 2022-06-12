8 شكاوى بيئية.. البحيرة تتخلص من 180 طن مخلفات طبية بالمحارق المعتمدة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة حققت تقدماً واضحاً في تطوير منظومة النظافة بمدن ومراكز المحافظة من خلال تزويدها بإحتياجاتها من المعدات والآلات والسيارات التي تساعد على رفع كفاءة المنظومة والارتقاء بمستوى النظافة بها بالإضافة الىتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة للعمل على الإستفادة القصوى من الموارد واستثمارها اقتصادياً من خلال إعادة تدويرالمخلفات.

وأشار إلى جهود المحافظة في مجال العمل البيئي خلال شهر مايو الماضي ومنها رفع ٤٥٠٠ طن من القمامة يومياً تقريباً بنطاق المحافظة ونقلها إلى المقالب العمومية ومصانع التدوير ، حيث يتم رفع القمامة والأتربة من كافة المراكز يومياً من الشوارع والميادين، وتتم المتابعة الميدانية بصفة مستمرة ومتابعة إزالتها وتتلقى المحافظة شكاوى المواطنين، ويتم إزالة أي تراكمات بشكل فوري.

وأوضح أنه تم فحص ٨ شكاوي بيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة فضلا عن المتابعة الدورية للوضع البيئي للمناطق المحيطة بالمستشفيات ونظافة الطرق والتنسيق الحضاري للمنطقة وإزالة أي مخلفات بصفة دورية كأولوية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ومتابعة أعمال التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة.

وأضاف أنه تم حرق ١٨٠ طن مخلفات طبية خطرة خلال شهر مايو الماضي في المحارق المعتمدة بنطاق المحافظة.

كما تم متابعة حالة المجاري المائية ، حيث تم إزالة ١٢٠٠ طن تقريباً من نواتج التطهير بعدد من المناطق بنطاق مراكز المحافظة.

وتم تقييم الأثر البيئي لـ ٤٣ دراسة بيئية للمنشآت الصحية و٢٨ منشأة متنوعة و١٠ محطات رفع صرف صحي و ٤ مدارس.

وقامت اللجنة الرئيسية لمتابعة حالة مياة الشرب بسحب ٥٥ عينة خلال شهر مايو وتم المرور على ٥ محطات مياة شرب لمتابعة حالتها البيئية.

ويتم التعامل الفوري مع حرق المخلفات الزراعية أو المخلفات البلدية وتحرير محاضر للمخالفين للحفاظ على جودة الهواء والحد من ظاهرة السحابة السوداء وغيرها من المخالفات البيئية.

وشدد اللواء هشام آمنة ، على ضرورة العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بنطاق المحافظة وإزالة كافة المخلفات ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها.