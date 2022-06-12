هيئة الدواء:معدل الوفاة عالميا بسبب السكتات الدماغية يمثل شخصاً كل 15 ثانية

أكدت هيئة الدواء المصرية، بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمى لاضطراب ضربات القلب، أهمية رفع درجة الوعى بين المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية بأعراض اضطراب ضربات القلب.

وأوضحت أن ذلك يأتي نظرا لأن معدل حدوث الوفاة عالميا بسبب السكتات الدماغية، والتى تحدث بسبب الرفرفة الأذينية للقلب، يمثل شخصاً كل ١٥ ثانية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة قياس نبض القلب بانتظام، حيث إن اضطراب ضربات القلب من الممكن ألا يسبب أي أعراض، وبالتالي فإن متابعة وقياس النبض ضروري لتفادي الأخطار التى تنتج من اضطراب ضربات القلب​.