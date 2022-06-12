حكم قاسٍ في قضية اغتصاب كريستيانو رونالدو لامرأة في نيفادا

خسرت امرأة من نيفادا دعواها أمام محكمة أمريكية لإجبار نجم كرة القدم الدولي كريستيانو رونالدو على دفع ملايين الدولارات بعد أن زعمت أنه اغتصبها في لاس فيجاس عام 2009.

أغلقت «جينيفر دورسي»، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في لاس فيجاس، القضية وطردتها من المحكمة يوم الجمعة لمعاقبة محامية المدعية «ليزلي مارك ستوفال» على "السلوك السيئ النية" واستخدام وثائق سرية "مقلدة" قالت القاضية إنها لتلويث سمعة نجم كرة القدم الشهير «كريستيانو رونالدو».

وقالت دورسي في أمرها المؤلف من 42 صفحة، إن رفض القضية دون خيار رفعها مرة أخرى يعد عقوبة شديدة للمبتزين، وأكدت أن رونالدو قد تضرر من سلوك ستوفال.

وأضافت القاضية: "أجد أن شراء هذه المستندات والاستمرار في استخدامها كان سيئ النية، وببساطة فإن استبعاد ستوفال لن يعالج الإجحاف برونالدو لأن المستندات المختلسة ومحتوياتها السرية تم نسجها من خيال مزاعم المدعية"، مشيرة إلى أن "الحكم عقوبة قاسية استحقتها (كاثرين مايورجا)".

جدير بالذكر أن وكالة “أسوشيتد برس” لا تذكر عادة أسماء الأشخاص الذين يقولون إنهم ضحايا اعتداء جنسي، لكن مايورجا وافقت من خلال Stovall وDrohobyczer على نشر اسمها.